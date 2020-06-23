البارزاني ووفد عسكري أميركي يؤكدان ضرورة تفعيل التنسيق الأمني بين الجيش والبيشمركة

2020/06/23 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، عن قلقه تدهور الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وشدد البارزاني خلال استقباله وفداً أميركياً برئاسة كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية والملحق العسكري في السفارة الأميركية ببغداد الجنرال “إرنيست تايكرت”، شدد على ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، لإعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق.

من جهته أكد المسؤول الأميركي استمرار بلاده في تقديم الدعم لقوات البيشمركة التي لعبت دوراً محورياً على حد تعبيره، في التصدي للإرهاب في المنطقة، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان، والتي وصفها بالحليف المهم والاستراتيجي في المنطقة.

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