2020/06/23 | 15:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية العراقية تعلق على أنباء إصابة وزيرها الغانمي بفيروس كورونا

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