خلية الازمة النيابية تعلن “دعما مشروطا” لاعادة فرض الحظر الشامل

2020/06/23 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، دعم قرار اعادة فرض الحظر الشامل في البلاد في حال توفر شرط واحد، فيما أشار إلى أن المؤسسات الصحية باتت في وضع حرج.وقال العزاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ارتفاع وتيرة الاصابات اليومية بفيروس كورونا والتي بلغت يوم امس اكثر من 1800 اصابة […]

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