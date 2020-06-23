صورة احمد راضي على أحد طوابع وازرة الاتصالات

2020/06/23 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، انه اتفق مع وزارة الاتصالات على اصدار طابع يخلد اسم فقيد الكرة العراقية احمد راضي.وقال درجال في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الطابع الذي سيتم اصداره سيحمل صورة الكابتن احمد راضي الذي توفي اثر اصابته بجائحة فايروس كورونا المستجد، وياتي استذكارا لروح الفقيد […]

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