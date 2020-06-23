كيف تستخدم خرائط كوكل من دون إنترنت؟

2020/06/23 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم موقع “تايمز نيوز ناو” طريقة سحرية سهلة يمكن من خلالها تشغيل “خرائط غوغل” من دون الحاجة إلى إنترنت، وتزويدك بكل الاتجاهات التي ترغبها.ويتم تنزيل الخرائط بتلك الطريقة عبر وحدات التخزين الخاصة بهاتفك، لذلك ينبغي عليك أن توفر مساحة كافية لكي تنزل عليه الخرائط بصورة كاملة.ويقدم الموقع بالخطوات كيفية تفعيل تشغيل “غوغل مابس” من دون […]

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