مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: وفاة اول مصاب بفايروس كورونا في سامراء

2020/06/23 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الديناكد مصدر طبي، وفاة اول مصاب بفايروس كورونا في سامراء اليوم الثلاثاء.واضاف المصدر، في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان قضاء سامراء سجل اليوم اول حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا في القضاء.وكشف مدير معمل أدوية سامراء عبد الحميد السالم، عن مزايا العقار الروسي لعلاج كورونا، مؤكدا أن الدواء الروسي المزمع تصنيعه في […]

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