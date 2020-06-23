الداخلية توضح حقيقة إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفيروس كورونا

2020/06/23 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الداخلية تنفي إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفيروس كورونا وتؤكد انه بصحة جيدة ويمارس مهامة المعتادة

يتبع .



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بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني، في النجف، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، بأن شاباً أقدم على الانتحار في ناحية الحيدرية بالمحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة النجف سجلت حالة انتحار لشاب قام بشنق نفسه داخل منزله في ناحي

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (23 حزيران 2020) بأن عناصر حزب العمال هاجموا مركزَ شرطة في مدينة الموصل، وأخرجوا المنتسبين منه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مقاتلين محليين من الإيزيديين ينتمون لحزب العمال الكردستاني، قاموا ب

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير على طريق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاثة أشخاص توفوا جرّاء حادث سير وقع على طريق الديوانية قضاء

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