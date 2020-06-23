وفاة مسؤول في دائرة صحة ميسان بكورونا

2020/06/23 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – ميسان

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، وفاة مسؤول في الدائرة إثر إصابته ب...





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