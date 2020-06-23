6 قرارات من خلية الأزمة في سوق الشيوخ بشأن حظر التجوال

2020/06/23 | 15:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفعيل حجز السيارات المخالفة لقرار حظر التجوال (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت خلية الأزمة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، 6 قرارات جديدة بشأن حظر التجوال في القضاء.

قالت الخلية ببيان صدر في 23 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "عقدت اجتماعًا اليوم، بحضور القائممقام وأطباء سوق الشيوخ واستضافة بروفسور الوبائيات علي عبد سعدون لمناقشة حظر التجوال في القضاء".

وكانت مقررات الخلية خلال الاجتماع، كالآتي:

1.



تشكيل لجنة من أربعة أطباء كغرفة عمليات في مستشفى سوق الشيوخ واختيار متحدث رسمي بموقف الإصابات والشفاء.

2.



فرض حظر تجوال تام وشامل على الأشخاص والمركبات وإجراء عزل مناطقي للمناطق التي شهدت ارتفاعًا في أعداد الإصابات.

3.



الاستعانة بالحشد الشعبي وطبابة الحشد في مواجهة الوباء في القضاء ومسك الاستعلامات ويكون الدخول للمرضى فقط بدون مرافقين.

4.



تخصيص خمس مراكز صحية في القضاء لاستقبال المرضى لتخفيف الضغط عن طوارئ المستشفى وتقليل حركة المواطنين.

5.



تحديد وقت خاص لفتح محال المواد الغذائية والخضار من الساعة 7 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

6.



تفعيل حجز السيارات المخالفة لقرار حظر التجوال.

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