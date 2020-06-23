هذه الأطعمة ليست صحية كما تعتقد.. تعرف عليها

2020/06/23 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض موقع “هيلث فيتناس ريفيلوشن” الأمريكي عددا من أبرز الأطعمة التي يُعتقد أنها صحية لكنها في الواقع ليست كذلك.وقال الموقع، إن أغلب الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم يقررون أنهم بحاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي.وقد يتبع ذلك البحث عن طرق إدخال بعض التغييرات على وصفات الأطعمة الصحية، إما من خلال تزيينها أو التوجه نحو […]

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