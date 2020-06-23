الداخلية تنفي اصابة وزيرها بفيروس كورونا

2020/06/23 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى قسم مكافحة الشائعات التابع لوزارة الداخلية ما نشرته صفحة قناة الرصافة الفضائية على صفحة فيس بوك ،بخصوص" اصابة وزير الداخلية عثمان الغانمي بفيروس كورونا ونقله الى مستشفى الفرات العام الخاص بحجر المصابين بالفيروس ".واوضح في بيان ان" وزير الداخلية يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامة المعتادة وقد التقى صباح هذا اليوم في مكتبه القائم بالأعمال السفارة الأمريكية" .ودعا قسم مكافحة الشائعات الى مقاطعة صفحات تنشر الاخبار الكاذبة وتوخي الحذر بمشاركة المنشورات او التفاعل معها دون الرجوع الى المصادر الرسمية .

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