موظفو عقود الكهرباء يتظاهرون امام الخضراء للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة

2020/06/23 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تظاهر موظفو العقود في وزارة الكهرباء ، أمام "المنطقة الخضراء" وسط ⁧بغداد ⁩، مطالبين الحكومة ووزارتي الكهرباء والمالية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثمانية أشهر.

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