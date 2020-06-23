وزير المالية: العراق قد يواجه صدمات اقتصادية لن نكون قادرين على معالجتها وهذه المدة المتوقعة لأزمة التقشف

2020/06/23 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذر وزير المالية، علي علاوي، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه “صدمات لن نكون قادرين على معالجتها” ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام.وقال علاوي (73 عاماً) الذي تم تكليفه إرساء استقرار الاقتصاد العراقي بعد انهيار أسعار النفط الخام الذي قلّص عائدات الدولة بمقدار النصف، إن “الإصلاح أمر […]

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