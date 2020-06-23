رغم تسجيل 1167 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.. وزير الصحة يؤكد أن نسبة الوفيات “جيدة” في العراق

2020/06/23 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد وزير الصحة حسن التميمي اليوم الثلاثاء، أن فحوصات الكشف عن فيروس كورونا تجرى داخل مختبرين حكوميين حصراً، فيما أشار الى أن الوزارة تتعرض إلى هجوم كبير يهدف إلى انهيار المنظومة الصحية.وقال التميمي، للوكالة الرسمية، إن “ارتفاع النسب في الإصابات خلال الأيام الماضية جاء نتيجة لتكثيف الفحوصات من قبل الوزارة، حيث […]

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