وزير الثقافة يبحث مع رئيس شبكة الإعلام الاستعدادات للاحتفال بالذكرى المئوية لثورة العشرين

2020/06/23 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم مع رئيس شبكة الإعلام فضل فرج الله، الاستعدادات لتغطية الذكرى المئوية لثورة العشرين، فيما عرض فرج الله مقترحاً لإنشاء متحف عن الإعلام العراقي.

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