وزارة التخطيط تخصص 262 مليون دولار للمناطق الفقيرة والنازحين

2020/06/23 | 16:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلن وزير التخطيط “خالد بتال النجم”، اليوم الثلاثاء 2020/6/23، عن توجيه أعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية، نحو دعم المحافظات الأكثر فقرا، ومخيمات النازحين، التي ما زالت موجودة في بعض المحافظات، من خلال تنفيذ المزيد من مشاريع الخدمات.وذكر بيان للوزارة تلقت “ايزيدي 24” نسخة منه، أن “الوزير خالد بتال ،التقى بالإدارة التنفيذية …

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