2020/06/23 | 16:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن قوات حزب العمال الكردستاني بدأت تعطي مبررات “مجانية” إلى تركيا لاستمرار عملياتها في شمال العراق، فضلًا عن دوافع تجعل العراق يتراجع عن رفضه للعمليات العسكرية التركية داخل حدوده.وبمراجعة الخروقات التي ترتكبها الجماعات الكردية المسلحة بمايعارض سياسة الدولة العراقية، قد يتكشف سبب استمرار العمليات التركية بالرغم من البيانات شديدة اللهجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزايد ممارسات “البككة” ضد الدولة العراقية يقدم مبررا للعمليات التركية والسكوت العراقي.. هل وجدت بغداد من يقوم بمهامها بدلًا عنها؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزايد ممارسات “البككة” ضد الدولة العراقية يقدم مبررا للعمليات التركية والسكوت العراقي.. هل وجدت بغداد من يقوم بمهامها بدلًا عنها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).