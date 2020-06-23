اليمن تكشف عن استخدام سلاح جديد في قصف الرياض

2020/06/23 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال متحدث القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع ان القوات اليمنية استخدمت سلاحا جديدا من طراز الصواريخ المجنحة طويلة المدى خلال عملية توازن الردع الرابعة.واضاف متحدث القوات المسلحة: سيتم الكشف عن السلاح الجديد المستخدم خلال عملية توازن الردع الرابعة في الوقت المناسب .ومع استمرار السعودية وحلفاؤها في عدوانهم وحصارهم على اليمن، أعلنت […]

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