اصابة مدير مستشفى الجملة العصبية في بغداد بفيروس كورونا

2020/06/23 | 16:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر طبي بان مدير مستشفى الجملة العصبية في بغداد وليد خالد الحيالي ،اصيب بفيروس كورونا.

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