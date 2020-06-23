وزير المالية: حكومة الكاظمي لديها مشروع واضح في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي

2020/06/23 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال وزير المالية العراقية، علي عبد الأمير علاوي، إن الحكومة الحالية لديها مشروع واضح ومستمر في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي.





وأكد علاوي في كلمته بمؤتمر IRAQ FINANCE EXPO وتابعته الاقتصاد نيوز، إن وزارة المالية ستقدم الورقة البيضاء الإصلاحية إلى مجلسي الوزراء والنواب خلال الأيام المقبلة وستشمل حزم إصلاحية كبيرة وواسعة في جميع القطاعات الاقتصادية والمالية.





وأضاف أن وزارة المالية ستلعب دورا في تشجيع وتكوين البيئة الملائمة والحاضنة بالنهوض في الاقتصاد العراقي الجديد وخاصة في الجانبين المالي والتأمين، مبينا سنركز على الأسواق المالية ونحاول رفع العقبات الموجودة امام المستثمرين.





ولفت علاوي، إلى أن حزم الإصلاحات الجديدة ستعطي حوافز للمستثمرين العراقيين والأجانب لكي يساهموا في النهوض بالاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن هناك خطط جديدة للنظام الضريبي والجمركي وكذلك ما يتعلق في عقارات الدولة.





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