“تحرير الشام” تمنع تشكيل اتحاد عام للنقابات في مناطق شمال غربي سوريا

2020/06/23 | 16:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدلب (الحل نت)_ منعت “هيئة تحرير الشام”، أمس الأثنين، تأسيس جسم نقابي موحد يضم تجمع للنقابات في مناطق شمال غربي #سوريا.وقال مصدر من نقابة الاقتصاديين في تصريح خاص لموقع (الحل نت): «إن مسؤولاً أمنياً…

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