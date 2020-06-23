حمد راضي .. الإنسان

2020/06/23 | 16:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور ظافر العاني عرفه الناس رياضيا لكنني عرفته كأنسان .تعرفت عليه عام ٢٠٠٤ في الدوحة وكنا بالمصادفة نقطن في نفس الفندق .هو جاء مع المنتخب العراقي وانا كنت مدعواً من قناة الجزيرة ، ولفرط لطفه فقد بادرني بالسلام والتحية .تحدثنا طويلا عن احوال العراق ومستقبله والمشاكل التي تصادفه لكنه في نهاية اللقاء […]

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