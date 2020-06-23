2020/06/23 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاتصالات توضح سبب الضعف الحالي في شبكة الانترنيت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات توضح سبب الضعف الحالي في شبكة الانترنيت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات توضح سبب الضعف الحالي في شبكة الانترنيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).