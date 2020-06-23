عودة الشرطة المحلية لمركز امني قرب الموصل بعد ”إشكال“ مع مسلحين تابعين لـpkk

2020/06/23 | 16:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، الثلاثاء، بعودة عناصر من الشرطة المحلية قرب مدينة الموصل بعد ”اشكال“ مع عناصر محلية تابعة لحزب العمال الكوردستاني، الذي ينتشر بمناطق الإيزيديين.

وبهذا الخصوص اكد العقيد خضر حسين علي ضابط مركز شرطة القحطانية التابع لقسم شرطة البعاج، وجوده داخل مركز الشرطة، يقوم بواجباته الاعتيادية ولاتوجد اي مشكلة بين القوات العسكرية المتواجدة في المنطقة.

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق من الثلاثاء، بأن مسلحين محليين من الإيزيديين ينتمون لحزب العمال الكوردستاني قاموا بطرد منتسبي مركز شرطة القحطانية غرب الموصل بعد يوم واحد من افتتاحه.

وبيّن المصدر أن المسلحين رفضوا فتح المركز في الناحية التي بدأت العائلات الايزيدية بالعودة اليها وقاموا بايصال المنتسبين المتواجدين بالمركز حتى الشارع العام الواقع بين ناحية القحطانية وقضاء البعاج وابلغوهم بعدم العودة.

واستدرك المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان المفاوضات تجري لعودة المنتسبين واعادة فتح المركز بسلطة القانون والدولة.

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