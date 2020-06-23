ضمن عمليات ابطال العراق.. الاعلام الأمني يعلن تدمير 5 اوكار وتطهير 7 قرى

2020/06/23 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تدمير 5 اوكار لداعش الارهابي وتطهير 7 قرى ضمن عمليات ابطال العراق في صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وخلال عمليات ابطال العراق بمرحلتها الثالثة، وضمن محور تطهير وتفتيش مناطق الدور، العلم باتجاه سلسلة جبال حمرين تتمكن من […]

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