جدول مباريات برشلونة يثير غضب ريال مدريد

2020/06/23 | 16:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن جدول مباريات برشلونة في الليجا يثير غضب ريال مدريد، بسبب عدم وجود تكافؤ في بين الفريقين في فترات الراحة.

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