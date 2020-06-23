مصدر طبي: ذي قار تحت تأثير الموجة الثانية لكورونا وإصابة 7 أحياء بالناصرية

2020/06/23 | 16:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين] أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ان المحافظة تقع تحت تأثير الموجة الثانية من وباء كورونا.

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