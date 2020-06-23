حريق كبير في بغداد

2020/06/23 | 16:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوقوع حريق كبير غربي بغداد تعمل فرق الإطفاء على احتوائه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث حريق ضمن منطقة الغزالية شارع مدير الامن، وقع داخل مولد للكهربائية امتدت على الفور النيران إلى بناية تجارية متعددة الطوابق مع كميات كبيرة من وقود الكاز"، مشيرا الى انه "جرى توجيه 20 فريق اطفاء للسيطرة على النيران ومنع انتشارها الى الدور السكنية المجاورة لمكان الحادث".

وتشهد مناطق في العاصمة بغداد حرائق متعددة في مبان عامة وخاصة، غالبا ما ينتج عنها خسائر مادية من دون وقوع ضحايا بشرية؛ وفيما ترجعها الجهات الرسمية الى اسباب فنية وتماس كهربائي؛ يعزوها البعض الى التنافس التجاري.

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