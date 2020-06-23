بالصور: مصر تشهد حادثة نادرة خلال عملية ولادة في إحدى المستشفيات

2020/06/23 | 16:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهد أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الغردقة المصرية في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء عملية جراحية قيصرية ناجحة لسيدة في العقد الثالث من العمر أنجبت 5 توائم بينهم 3 من الذكور و2 من الإناث وذلك بعد حمل في منتصف الشهر السابع وبصحة جيدة.وبحسب وسائل اعلام مصرية، فإنه “تم وضع الأطفال الخمسة […]

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