شاهد: بصوت “مرتجف ومنهك”.. آخر محادثة صوتية بين الراحل أحمد راضي ورئيس نادي باريس سان جيرمان

2020/06/23 | 16:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا صوتيًا للنجم الراحل أحمد راضي ، ضمن محادثة جمعته برئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس مجلس ادارة قنوات بين سبورت، ناصر الخليفي.واطلعت “يس عراق” على المقطع الصوتي المتداول، صوت الراحل احمد راضي وهو يطمئن الخليفي عن صحته بينما يتحدث بصعوبة وأمل عن تراجع قوة […]

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