مجلس الوزراء العراقي يقرر أعتماد درجات نصف السنة لطلبة الصف الثالث المتوسط

2020/06/23 | 16:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد عقد مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء 2020/6/23، جلسته الأعتيادية.قرر المجلس عدة قرارات تخص طلبةالصف الثالث المتوسط، منها: اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة، لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي، 2019-2020.السماح للطلبة الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني بجميع المواد التي …

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