الصحة العالمية تؤكد فاعلية ’’علاج بريطاني’’ للتعامل مع كورونا وتدعو لزيادة انتاجه

2020/06/23 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا تيدروس جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى زيادة إنتاج عقار ديكساميثازون لعلاج الحال...





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