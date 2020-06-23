الحوثيون يعلنون تنفيذ العملية الهجومية الأكبر ضد السعودية

2020/06/23 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثية، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ العملية الهجومية الأكبر “توازن الردع الرابعة” على العاصمة السعودية الرياض.وقال المتحدث العسكري إن عملية توازن الردع الرابعة دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران.ولفت إلى أن “عملية توازن الردع الرابعة […]

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