هجوم إثيوبي جديد على الأراضي السودانية

2020/06/23 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وسائل إعلام سودانية أن القوات المسلحة السودانية تصدت لهجوم إثيوبي مسلح جديد تم قبل قليل بمنطقة العلاو بمحلية الفشقة بولاية القضارف.ووفق مصادر عسكرية نقلت عنها وسائل الإعلام هاجمت القوات الإثيوبية المسلحة بالراجمات والهاون إحدى الدوريات العسكرية في منطقة العلاو بمحلية الفشقة مما أدى إلى مقتل عريف وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.[…]

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