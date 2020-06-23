العراق يعلن موقفه من ازمتي ليبيا وسد النهضة

2020/06/23 | 16:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، رفض العراق للتدخلات الخارجية في ليبيا فيما كشف موقف بلاده من أزمة سد النهضة....

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