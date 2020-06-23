ذي قار.. تحذيرات من كارثة صحية في سوق الشيوخ

2020/06/23 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري من كارثة صحية في سوق الشيوخ بعد ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

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