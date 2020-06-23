مجلس الوزراء يصدر قرارات بشأن طلبة الثالث متوسط والراسبين والمكملين

2020/06/23 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن طلبة صف الثالث متوسط والراسبين والمكملين.

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