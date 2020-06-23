الرئيس الايراني: الشعب الايراني أظهر قوته وصموده أمام الحظر

2020/06/23 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن الرئيس حسن روحاني اليوم الثلاثاء خلال لقائه بالمحافظين أن الشعب الايراني أظهر قوته وصموده أمام الحظر الامريكي.وتابع روحاني: كيفية تعاملنا مع جائحة كورونا تختلف مع جميع دول العالم.واضاف روحاني: اليوم نستطيع أن نرى بوضوح الانجازات التي تحققت في البلاد بعد الثورة الاسلامية.وقال روحاني: ما تحقق في البلاد في زمن […]

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