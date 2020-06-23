الشيوعيون والإسلاميون في إيران في كتاب :- هذا ما ينتظرني- - نادية خلوف

2020/06/23 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف التاريخ يعيد نفسه في إيران، مصر، سورية، و في جميع الأماكن من هذا الشرق الذي تتغير فيه مطالب الشعوب المحقة إلى مطالب بثورة إسلامية، نحن لا نعرف ماذا تعني تلك الثورة.



في كتاب الكاتبة الإيرانية المشهورة برينوش صنيعي " هذا ما ينتظرني " و الذي ترجم إلى العديد من اللغات يتعلق الأمر بحياة المرأة في المجتمع الأبوي الذكوري، و قد كان ذلك المجتمع مليئاً بالثورات و القمح، و الحروب.



في أوائل الس ......





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