تقرير: نبع السلام التركية تستولي على 8 صوامع مملوءة بالحبوب شمالي سوريا

2020/06/23 | 16:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير أعدته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أن #تركيا وفصائل من “الجيش الوطني السوري” المدعوم من أنقرة، استولوا على آلاف الأطنان من #الحبوب، من صوامع سيطروا عليها في عملية “#نبع_السلام” العسكرية شمالي سوريا.…

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