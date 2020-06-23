2020/06/23 | 16:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نادي ريال مدريد يعزي العراقيين بوفاة احمد راضي.قدم نادي ريال مدري الاسباني، تعازيه للعراقيين برحيل اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي.وتوفي راضي امس الأول بعد مضاعفات اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وذكر النادي الاسباني عبر حسابه النطاق باللغة العربية على “توتير”، أن “نادي ريال مدريد يعرب عن حزنه العميق لوفاة […]

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