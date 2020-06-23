2020/06/23 | 16:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: مجلس الوزراء لم يتطرق لأي قرار بشأن السادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: مجلس الوزراء لم يتطرق لأي قرار بشأن السادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).