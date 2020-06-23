نائب يحذر من كارثة بذي قار ..80 الف اصابة بالوباء في سوق الشيوخ

2020/06/23 | 16:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار حذر النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري من كارثة صحية في سوق الشيوخ بعد ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.وقال الجابري، اليوم الثلاثاء، إن " قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار مقبل على كارثة صحية في ظل ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، والمرجح وصولها الى 80 ألف إصابة مع ارتفاع اعداد الوفيات خلال سبعة أيام في حال لم تتخذ إجراءات مشددة".وشدد على "ضرورة تشكيل لجنة وزارية تقوم بزيارة لمحافظة ذي قار برئاسة وزير الصحة للوقوف على واقعها الصحي وتطبيق الحظر الشامل بشكل مشدد مع توفير اجهزة التنفس للمرضى الراقدين".

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