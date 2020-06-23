تعرض سعات الانترنت القادمة من إيران إلى العراق لضرر على يد ”مجهولين“

2020/06/23 | 16:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض سعات الشبكة العنكبوتية القادمة من ايران، الى القطع من اطراف مجهولة.

وقال علي جواد، مدير البنى التحتية في الشركة لوكالة شفق نيوز إن الضرر استهدف بالتحديد السعات القادمة عن طريق منفذ بدرة، حيث تعرض الى قطع بسبب قيام اطراف مجهولة بحرق الكابلات الرئيسة قرب المنفذ.

واضاف انه جرى تعويض القسم الاكبر من السعات المفقودة عن طريق المنافذ الاخرى، مشيرا الى ان "العمل جار الآن من قبل هيئات الصيانة التابعة لمديرية اتصالات واسط لاصلاح القطع".

وكانت وزارة الاتصالات قد اشارت الى تورط أشخاص وجهات متنفذة بعمليات تهريب سعات الإنترنت، فيما أعلنت عن تحقيق نتائج مهمة في عمليات تجري الآن لمكافحة هذا التهريب، كما انها كشفت في اوقات سابقة عن تعرض خطوط اتصالات عدة من بينها الكابل البحري الى قطوعات.

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