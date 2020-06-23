تعيين أحمد ملا طلال ناطقاً باسم رئيس الوزراء

2020/06/23 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الإعلامي احمد ملا طلال ناطقاً باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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