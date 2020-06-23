الصحة العالمية تقيم فعالية عقار ديكساميثازون في علاج “كوفيد-19”

2020/06/23 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دعا تيدروس جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى زيادة إنتاج عقار ديكساميثازون لعلاج الحالات الحرجة للمرضى المصابين بـ “كوفيد-19″، مشيرا إلى فعالية هذا العقار.وقال مدير المنظمة، “مع أن البيانات لا تزال أولية، إلا أن نتائج الدراسات الأخيرة، أظهرت أن عقار الستيرويد ديكساميثازون، يمكنه إنقاذ حياة المرضى المصابين بـ “كوفيد-19″ من ذوي […]

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