مصادر تكشف أبرز نتائج المرحلة الثالثة لـ

2020/06/23 | 17:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية في الحشد الشعبي، الثلاثاء، تدمير أهداف لتنظيم داعش والعثور على معمل للتفخيخ وتفكيك عدة عبوات ناسفة ضمن المرحلة الثالثة لحملة "أبطال العراق" في ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وقال آمر لواء 16 من الحشد الشعبي العميد نبيل البشيري لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء، وضمن عملياتها التي انطلقت امس الاثنين، تمكنت من تدمير ثلاث مضافات لداعش وفككت عبوتين ناسفتين في منطقة الدراويش شرقي صلاح الدين".

واكد ان "العمليات مستمرة للبحث على اوكار وامدادات داعش ضمن القاطع الممتد من شرقي صلاح الدين الى جنوب غربي كركوك".

فيما أعلن آمر لواء 21 بالحشد الشعبي، خضير المطروحي العثور على معمل للتفخيخ تابع لداعش شرقي صلاح الدين.

وقال المطروحي لوكال شفق نيوز ان "معمل التفخيخ عثر عليه في قرية زغيبي والعثور على معمل لتصليح الدراجات شرقي صلاح الدين، وان وحدات الجهد الهندسي والمفارز المختصة صادرت محتويات المعمل".

إلى ذلك، أفاد مصدر امني في لواء 22 للحشد الشعبي، بالعثور على عدة مضافات لداعش في وادي العظيم شمالي ديالى تحوي اعتدة وعبوات ناسفة وبزات عسكرية.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز ان "المضافات تحوي صناديق عتاد لأسلحة متوسطة ومواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة وبزات عسكرية ومواد غذائية للارهابيين".

وأضاف ان "قطعات الحشد الشعبي تواصل تعقب مخابئ الاسلحة واوكار المعدات والمتفجرات التابعة لتنظيم داعش بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وانطلقت امس الاثنين المرحلة الثالثة من عملية "أبطال العراق" لتفتيش وتأمين المناطق الرابطة شرق صلاح الدين بغرب ديالى وجنوب غرب كركوك وسامراء.‌

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