2020/06/23 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاتصالات تفسّر سبب ضعف خدمة الإنترنت في مناطق من البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 17:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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