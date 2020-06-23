بعد برشلونة.. ريال مدريد يعزي بوفاة اللاعب العراقي أحمد راضي

2020/06/23 | 18:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعازيه بوفاة النجم العراقي أحمد راضي.وكتب على حسابه في “تويتر”: “يعرب نادي ريال مدريد عن حزنه العميق لوفاة أسطورة منتخب العراق أحمد راضي”.يعرب نادي ريال مدريد عن حزنه العميق لوفاة أسطورة منتخب العراق أحمد راضي.وينقل النادي تعازيه ومودته العميقة لعائلته وأصدقائه […]

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