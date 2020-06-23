بعد اصابة 20 نائبا.. هل ستعقد جلسات البرلمان عبر الدائرة التلفزيونية؟

2020/06/23 | 18:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيستمر بعد جلساته ولن يمنعها بعد تسجيل إصابات بين أعضاءه بفيروس كورونا.

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